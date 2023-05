7 weniger bekannte Fakten über das bewegte Leben von Tina Turner

Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen. Am 24. Mai 2023 verstarb die Musik-Ikone, die aus einfachsten Verhältnissen und einer von Missbrauch geprägten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen aller Zeiten aufstieg, im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich. Erfahren Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken mehr über die einzigartige Geschichte der Tina Turner: