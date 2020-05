Dagmar Koller erhebt das Glas auf sich

Zupfinstrumente, Puppen, die Schillers und die Koller, das reicht für einen feuchtfröhlichen Abend im Marchfelderhof: So geschehen zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von Dagmar Koller, das so eigentlich gar nicht stimmte. „Meinen allerersten Auftritt hab‘ ich schon als Sechsjährige in der ‚Gräfin Mariza‘ gehabt“, betonte die 74-jährige Bühnenkünstlerin während sie nach einem Whisky verlangte und stimmte auch gleich ein Lied an. Das erste Mal im Marchfeldhof stand Koller vor 40 Jahren: „Mit Josef Meinrad und dann bei jeder Premiere. Das letzte Mal mit meinem Mann vor acht Jahren.“ Auch wenn Dagmar Koller im Rahmen der Martinigansl-Gala mit der „Goldenen Lyra“ ausgezeichnet wurde, lehnte sie bisherige Angebote des Marchfelderhofes ab: „Sie wollten mich immer zur Spargelkönigin machen, aber ich hab jedes Mal abgesagt. Aber heute freue ich mich so, das Furchtbare ist, ich musste meinen Urlaub unterbrechen“, spielte sie auf die Einladung von Jeannine und Friedrich Schiller an, die als Gastgeber des Abends fungierten.