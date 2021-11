Gruselig: 5 Promis, die angeblich von Geistern heimgesucht wurden

Salma Hayek ist überzeugt davon, dass es in ihrem Haus spukt. In der "The Ellen DeGeneres Show" erzählte die Schauspielerin, dass ihr Heim von einem Klavier spielenden Geist heimgesucht wird. Ihre Tochter Valentina, einige Freunde und Familienmitglieder seien bereits Zeugen der paranormalen Aktivität geworden. "Ich habe diese Dinge nicht gesehen, aber jemand wollte dort nicht mehr arbeiten, weil das Klavier von selbst spielte und die Person nicht in den dritten Stock gehen wollte. Lichter gehen an und aus oder die Türen und die Fenster öffnen und schließen sich", behauptete Hayek, deren Tochter Valentina ihr zustimmte: "Ich kriege es am schlimmsten ab. Ich habe die Dinge tatsächlich gesehen." Der Spuk sei schließlich so beängstigend geworden, dass Hayek ein Medium kontaktiere, das versuchte, ihr Anwesen von Poltergeistern zu befreien. Mittlerweile würde der Geist zum Glück Ruhe geben. Auch wenn Hayek überzeugt ist: "Es war gespenstisch, finde ich. Es ist nicht [mehr so schlimm], nicht wie zuvor, definitiv."