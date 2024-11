5-fach-Vater Hugh Grant: "Verstecke mich oft auf der Toilette"

Schauspieler Hugh Grant blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Vaterschaft. In der Talkshow von Sängerin Kelly Clarkson gab er an, dass er als Papa von fünf Kindern oft "Angst" hat. "Es ist laut und es ist unerträglich", so Grant scherzend. "Ich verstecke mich oft auf der Toilette. Ich schlafe jetzt viel da drin." Seine Kinder hätten das Schloss schon "ziemlich ruiniert".