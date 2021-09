4-Jähriger im Spital: Ronan Keating bangt um seinen Sohn

Sänger Ronan Keating ist stolzer Papa von fünf Kindern. Einer seiner Sprösslinge bereitet dem 44-Jährigen derzeit aber Sorgen. Sohn Cooper befindet sich aktuell im Spital. Auf Instagram teilte Keating zwei Fotos des Buben, auf denen der 4-Jährige im Krankenhaus zu sehen ist. Auf einem der Bilder ist Cooper mit einer Sauerstoffmaske zu sehen.

Ronan Keating in Sorge um Sohn Cooper

"Nicht die 24 Stunden, die ich mir vorgestellt hatte. Aber man weiß ja nie, was das Leben so alles bereithält. Dieser kleine Kerl ist ein absoluter Soldat. Ich bin überwältigt von seiner Stärke und seinem Charme", schreibt der Musiker in der Bildunterschrift. "Mama und Papa sind durcheinander, verwirrt und krank, und er nimmt es so locker."