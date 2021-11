35 Kilo angenommen: Mit diesem einfachen Trick bleibt Rebel Wilson schlank

"Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute glauben, dass sie ihren Körper wirklich hart trainieren müssen, um Abnehmerfolge zu erzielen. Und ja, wenn sie sich zum nächsten Thor entwickeln wollen, ist es sicher notwendig Hardcore mäßig zu trainieren", ist Wilson überzeugt. "Aber ich habe für mich festgestellt, dass es ganz einfach regelmäßiges Spazierengehen ist, was mir so verdammt guttut und so gesund ist. Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, sich auf diese Weise natürlich zu bewegen."

Beim Spazierengehen höre sie gerne Musik oder Podcasts, so wird ihr die Zeit nicht lang. "Ich liebe die Aktivität, weil sie so einfach ist und ich sie überall auf der Welt machen kann, wo auch immer ich gerade bin", sagt Wilson über ihre regelmäßigen Spaziergänge. "Ich kann einfach rausgehen und loslegen. Es ist aktuell mein absoluter Lieblingssport, weil es so wunderbar einfach ist."

Zwar befürchte sie manchmal, in Stresssituationen mehr zu essen oder zu naschen und damit in ihre alten Essgewohnheiten zurückzufallen. Doch auch diesbezüglich setzt sie sich nicht unter Druck. Die Komödiendarstellerin hofft, dass sich die gesunden Gewohnheiten, die sie sich letztes Jahr angewöhnt hat, mittlerweile gefestigt haben. Eine gesunde Lebensführung hat für sie heute oberste Priorität. Dazu Wilson: "Ich denke, die Pandemie hat uns alle gelehrt, wie wichtig unsere Gesundheit ist. Meine Gesundheit ist heute meine Welt."