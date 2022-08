35 Jahre "Dirty Dancing": Was die Hassliebe zwischen Patrick Swayze und Jennifer Grey ausmachte

"Patrick und ich waren manchmal wie ├ľl und Wasser. Ich glaube, er ging automatisch davon aus, dass ich mich mehr zu ihm hingezogen f├╝hlen w├╝rde, als er zu mir, was Sinn gemacht hat, denn ich war wahrscheinlich die einzige Frau auf dieser Erde, die nicht wie Butter auf Toast geschmolzen ist, wenn er ins Zimmer kam", schrieb Grey in ihren Memoiren "Out of the Corner".

Sp├Ątestens bei der ber├╝hmten Hebefigur konnten sich die beiden dann aber doch zusammenraufen. "Da wusste ich, dass er die einzige Person war, die diese Rolle h├Ątte spielen k├Ânnen. Wenn ich den Mut hatte zu springen, w├╝rde er mich immer auffangen."