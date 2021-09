30-Jahr-Jubiläum: Die kleinen Geheimnisse der Serie "Hör mal, wer da hämmert"

Aber zurück zur Serie, die so erfolgreich war, dass ganze 36 Millionen Zuseher die Ausstrahlung der letzten Folge am 25. Mai 1999 live ansahen. Die Besetzung, die von den Fans so geliebt wurde, kam aber nur durch Zufall zustande.

Denn Richard Karn war einmal viel zu schnell mit dem Auto unterwegs, sodass ihm eine Nachschulung in der Fahrschule aufgebrummt wurde. Dort erfuhr er dann von dem Casting zur Erfolgsserie, sprach vor und bekam die Rolle.

So ganz unbescholten ist Hauptdarsteller Tim Allen aber auch nicht. Denn 1978 wurde er mit Kokain am Flughafen erwischt und saß 28 Monate lang im Gefängnis. Das war aber noch lange, bevor er in die Rolle von "Heimwerkerkönig" Tim Taylor schlüpfte. Immerhin musste er da ja ein Vorbild für seine Serien-Söhne Randy (Jonathan Taylor Thomas), Brad (Zachery Ty Bryan) und Mark (Taran Noah Smith) sein. Das klappte so gut, dass er eines Tages von dem Magazin TV Guide auf Platz 20 der 50 besten TV-Väter gewählt wurde.