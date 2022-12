30 Jahre "Eine Frage der Ehre": Was Jack Nicholson zu seinem legendären Wutausbruch sagt

Man kann diesem Werk offenbar nicht genug Ehre "antun" – jedenfalls in der eingängigen deutschen Übersetzung: Schon das Theaterstück des New Yorkers Aaron Sorkin (61), das 1989 unter "A Few Good Men" (ein paar gute Männer) am Broadway uraufgeführt wurde, kam 1993 "Für Gott, Ehre und Vaterland" auf die Volkstheater-Bühne – übrigens mit einem brillanten Alfons Haider (65) in der Hauptrolle.

Der KURIER fragte sich damals, warum er als derartiges Talent "tags darauf unbedingt im 'Wurlitzer' als Plauderwastl auf dem Bildschirm auftauchen müsse". Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass Haider Jahre davor während eines Jamaika-Urlaubs in der blauen Lagune auf Tom Cruise getroffen war, sich heranschwimmend artig als Schauspieler vorstellte, worauf der bereits weltberühmte (aber von Fonsi nicht erkannte) Feschak replizierte: "Ach, ich versuche das auch."

Die legendäre Verfilmung 1992 – alles Gute zum 30. Geburtstag! – hieß auf Deutsch "Eine Frage der Ehre" und trug zum ohnehin bereits beträchtlichen Ruhm dreier Protagonisten ein gerüttelt Maß bei. Sowohl Tom Cruise als auch Demi Moore (heute beide jeweils 60) gestanden in späteren Interviews die künstlerische und karrieretechnische Wichtigkeit ihres Mitwirkens an der kammerspielähnlichen Inszenierung des politisch unerbittlich rechtschaffenen Regisseurs Rob Reiner (75).