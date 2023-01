30 Jahre "Bodyguard": Auch abseits der Leinwand spielten sich Dramen ab

Und dann gab’s da ja auch noch den Song "I Will Always Love You", den Houston am Ende des Films in die Welt hinausschmettert und damit zum globalen Hit machte. Der Song kam ursprünglich von Dolly Parton (76), sollte dann von Elvis Presley (gest. 1977) gesungen werden, was Parton aber nicht wollte, da sie die Hälfte ihrer Verlagsrechte hätte abtreten müssen und landete schließlich auf Vorschlag von Kevin Costner bei "Bodyguard". Das Lied kletterte auf Platz 1 in 16 Ländern weltweit und ist bis heute Houstons meistverkaufte Single.