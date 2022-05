30 Jahre "Basic Instinct": Gerüchte, Geheimnisse und Empörung über Sharon Stones Beinüberschlag

Als der Film ein Riesenhit wurde, und jeder über ihre berüchtigte Szene sprach, da änderte sich ihr Ton. Sie entschied, es wäre PR-technisch besser, so zu tun, als hätte Verhoeven sie mit der Kameraeinstellung überrascht. Der bestritt das. Sie sagte später zur Beziehung zu Verhoeven: "Wir haben eine Hassliebe. Er liebt mich, und ich hasse ihn."

In ihrer Bio schrieb sie, den Regisseur nach der ersten Vorführung, "in der ein ganzer Raum voller Agenten und Studioleute meine Vagina gesehen hatte", geohrfeigt zu haben. Sie rief ihren Anwalt an, der ihr riet, gerichtlich vorzugehen. Sie, immer schon clever, wenn es um PR ging, entschied aber: "Die Szene war gut für den Film, und außerdem hatte ich sie ja gedreht."

Dabei stand das Ganze so gar nicht im Drehbuch, sagt Autor Eszterhas: "Ich hatte nur eine Anmerkung in der Szene davor, dass sie keine Unterwäsche trägt. Die größte Ironie meiner Karriere ist also, dass die berühmteste Szene in all meinen Filmen nicht von mir stammt, sondern vom Regisseur!" Stones Rolle basiert auf einer wahren Person, fügt er hinzu: "Ich habe das Skript in 13 Tagen geschrieben. Zwei Polizisten, die ich kannte und die gern auf Leute geschossen haben, und eine wundervolle, traumhaft schöne Frau, die zehn Jahre älter war als ich und mit der ich eine Affäre hatte, boten die Grundlage."

Dass Eszterhas auch eine Affäre mit der Hauptdarstellerin hatte, hat er nie bestritten. Aber was Verhoeven über Stone sagte – "Sie war so gut in Basic Instinct, weil sie Catherine Tramell ist. Sie ist böse" – findet er unfair: "Da hat Paul unrecht. Sharon ist extrem smart, und hat was Liebenswertes, kombiniert mit einer Schattenseite, die man in ihren Augen sieht."