25 Jahre "Men in Black": Ein Blick hinter die Kulissen des Kult-Films

Seinerzeit soll für "Men in Black" das teuerste Filmset aufgestellt worden sein. Die Gesamtkosten für den Leinwandstreifen beliefen sich auf 90 Mio. US-Dollar (88,7 Mio. Euro), weltweit eingespielt hat er aber fast 600 Mio. US-Dollar (ca. 591 Mio. Euro).

Am Set soll Will Smith außerordentlich freundlich gewesen sein und hätte bei Drehschluss jedem Crew-Mitglied eine Flasche Dom Perignon (Champagner) geschenkt. Tommy Lee Jones hingegen sei nicht so gut angekommen. Als der Regieassistent Brian Smrz ihm die Hand zur Begrüßung entgegengestreckt habe, hätte er dies ignoriert und Befehle gegeben, wen er als Stunt-Double haben wollte. Laut Sonnenfeld soll Jones auch krampfhaft versucht haben, witzig zu sein. "Ich glaube, er hatte das Konzept von Comedy nicht verstanden. Er fühlte sich da einfach nicht wohl."

Mittlerweile hat Tommy Lee Jones das aber auch eingesehen: "Das Geheimnis, witzig zu sein, ist neben Will Smith zu stehen und zu tun, was Barry Sonnenfeld einem sagt", sagte er in einem Interview.

2002 kam dann der zweite Teil der Trilogie heraus und erst 2012 der dritte Part. Mit Chris Hemsworth (39) und Tessa Thompson (38) wurde 2019 mit "Men in Black: International" der Versuch eines Reboots gestartet, der aber nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen konnte.