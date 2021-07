Gold, Kränzchen & Sackerl für Thomas Schäfer-Elmayer

Thomas Schäfer-Elmayer

Der Klassiker des Hauses Elmayer heißt „Gutes Benehmen wieder gefragt“ (1991). In seinen Seminaren gibtgern Alltagsaufgaben des Anstands aufzulösen. Überprüfen Sie sich selbst! (Richtige Antworten ganz unten).

1. Zwei Personen treffen einander im Winter im Freien. Sollen sie trotzdem ihre Handschuhe vor der Begrüßung per Handschlag ausziehen?

a) Nein

b) Ja

c) Beides ist heute korrekt

2. Die Dame einer Tischgesellschaft verlässt kurz den Platz. Sollen sich alle Herren am Tisch erheben?

a) Ja

b) Nein, nur ihr Tischherr

c) Nein, keiner

3. Im Kino muss ich an anderen Personen in der Reihe vorbei zu meinem Platz. Ich entschuldige mich natürlich und ...

a) ... wende den bereits Sitzenden mein Gesicht zu

b) ... wende den bereits Sitzenden den Rücken zu

c) ... warte, bis alle aufgestanden sind und die Reihe verlassen

4. Zu einer Einladung „Punkt 20 Uhr“ komme ich nur dann noch rechtzeitig, wenn ich keine Blumen mehr für die Gastgeberin einkaufe – soll ich ohne Blumen pünktlich oder mit Blumen 30 Minuten zu spät kommen?

a) Unbedingt vorher Blumen holen – was sind schon 30 Minuten?

b) Pünktlichkeit ist das Wichtigste – die Blumen lasse ich tags darauf mit einer beigefügten Visitenkarte zustellen

c) Ewig schade, aber diesmal gibt es halt einmal keine Blumen

5. Ich habe mir von einem Buffet ein Essen geholt und setze mich wieder zum Tisch – wie verhalte ich mich?

a) Ich warte mit dem Essen, bis alle Tischnachbarn wieder da sind

b) Ich warte auf die Dame(n) bzw. auf hierarchisch höher Stehende

c) Ich beginne sofort zu essen

Die richtigen Antworten: 1 b , 2 b, 3 a, 4 b, 5 c