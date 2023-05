22 Tattoos: Sänger Wincent Weiss legt sich gern spontan unter die Nadel

Der deutsche Popsänger Wincent Weiss ("Musik sein", "Feuerwerk") folgt gern seinen Impulsen - auch bei Tattoos. Eigenen Angaben zufolge liebt er Spontaneität im Alltag und ist so schon öfters ungeplant unter der Nadel gelandet. "Warum muss man sich eine Idee erst 25 Mal überlegen und Argumente dagegen finden. Einfach machen", sagte der 30-Jährige in der Sendung "Music Made in Germany" des Radiosenders RPR1.

Da hat sich inzwischen einiges angesammelt. "Ich habe mittlerweile 22 Stück und immer eine Verbindung mit einem schönen Moment, an den ich mich gerne erinnere."