21 Millionen für nur 35 Minuten: Sussexes wegen Spotify-Deal unter Druck

Dampier fragt sich, ob sich die Sussexes mit ihren lukrativen Deals nicht vielleicht etwas übernommen hätten. "Sie scheinen sehr früh viel Munition zu verbrauchen", so der Adelskenner. "Die Frage könnte gestellt werden, ob sie sich zu viel aufgebürdet haben."

PR-Experte Mark Borowski sieht die angeblich geplante Babypause nicht ganz so dramatisch. Es sei so oder so eine "Win-Win-Situation" für Spotify, trotz fehlendem Content mit den Sussexes in Verbindung gebracht werden, zitiert express.uk den PR-Experten.

"Aber Harry und Meghan werden auf den Prüfstand gestellt, um zu abzuliefern", ist sich dieser trotzdem sicher. "Was werden die beiden produzieren? Wofür stehen sie?", sei die Frage, die sich stelle.