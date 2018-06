20 Kilo abgespeckt: Kelly Clarkson verrät ihr Figurgeheimnis

Im Laufe ihrer Karriere hat US-Sängerin Kelly Clarkson erheblich an Gewicht verloren. In letzter Zeit hat sie nach eigenen Angaben erneut 20 Kilogramm abgespeckt. Erst kürzlich hat sich die Musikerin in einer figurbetonten Robe mit Beinschlitz sichtlich erschlankt bei den CMT Music Awards in Nashville präsentiert. Mit welcher Methode sie so viel abgenommen hat, erklärte die 36-Jährige jetzt im Interview mit dem Magazin Extra.

Sie meidet Lektine

Clarkson erklärte, an einer Schilddrüsenerkrankung zu leiden. Die Lektüre eines Buches, das sie aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung gelesen hat, habe ihr geholfen, ihre Schilddrüsen-Werte zu normalisieren – und Gewicht zu reduzieren.

"Ich bin wegen dieses Buches nicht mehr auf Medikamente angewiesen", behauptet die Musikerin.

Bei dem Buch handelt es sich um einen Ernährungsratgeber mit dem Titel "Böses Gemüse" von Steven R. Gundry, einem amerikanischen Kardiologen, der auf lektinfreie Ernährung schwört.