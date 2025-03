"Mehr Vater als Actionhero": Bruce Willis' (70) Leben zwischen Familie und Krankheit

Der ehemalige Actionstar Bruce Willis wird 70. Sein letzter Film kam vor zwei Jahren heraus, da litt er schon an seiner Krankheit. Seine Familie geht mit ihm seither durch dick und dünn.

Ein paar Fakten über Bruce: er war Barkeeper in Manhattan. Er schaffte als Schnüffler neben dem Model den Durchbruch. Er hatte mal Haare, was ihn nicht so sexy machte. Er verstand sich als Rockstar und verkaufte sich als "Bruno". Aber das war einmal. Denn Willis wurde älter und weiser.

© REUTERS/Fred Prouser Demi Moore und Bruce Willis

Nach der langen Ehe zu Demi Moore, traf er 2007 Emma Heming, die beiden heirateten zwei Jahre später. Vor genau drei Jahren gab die Familie bekannt, dass der Star an frontotemporaler Demenz leidet, eine seltene, fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die zu Persönlichkeits-, Verhalten- und Sprachstörungen führt und Entscheidungsfindung unmöglich macht. Eine Heilung gibt es bisher nicht.

Emma Heming und Demi Moore, die schon vor der Diagnose mit ihren insgesamt fünf Töchtern eine perfekte Patchworkfamilie bildeten, bauten eine noch engere Beziehung zueinander auf und kümmern sich liebevoll um ihren Bruce.

Durchbruch Es gibt Schauspieler, die mit einer Rolle berühmt werden und von dieser eine Karriere lang zehren können. In Willis' Fall war das "Die Hard". Vor fast 37 Jahren wurde er damit zum Kinostar: "Ich hatte damals keine Ahnung, wie man Filme macht, rannte herum wie ein kopfloser Irrer, der keine Ahnung hat, wo die Kameras stehen." Danach sagte Willis dem Studio, wo’s lang geht und wurde so nebenbei auch Produzent fast all seiner Filme.

Seine Kolleginnen und Kollegen haben immer behauptet, dass er nur nach außen hin tough sei, und innerlich aus Pudding bestehe. Er selbst sah sich auch nie als harter Typ: "Ich bin völlig harmlos", lachte er auf die Frage bei einem unserer Interviews. "Ich kann nicht einmal mehr meinen Kindern Angst einjagen. Deshalb ist es ja auch so lustig, dass ich im Film so oft den toughen Kerl raushängen lasse. Mich etwa mit Karl Urban auf einen Kampf einlasse, den jeder Typ in meinem Alter nur verlieren kann. Und Richard Dreyfuss an einen Sessel fessle und ihn abwatsche. Deshalb mache ich Actionfilme. Weil das die Filme sind, die das Publikum mag."

Über seine zweite Ehe meinte er: "Ich fühle mich nicht annähernd so alt, wie ich bin. Ich bin jetzt sicher mehr ein Vater als ein Actionhero. Und ich bin wieder verheiratet und glücklicher als je zuvor. Und das verdanke ich Emma. Es ist wirklich schwierig, unglücklich zu sein. Und meine Beziehung zu meinen Kindern ist großartig. Da habe ich Glück gehabt. Sie wollen erstaunlicherweise immer noch mit mir rumhängen, und reden, und essen gehen, und auf Urlaub fahren. Das ist Glück." Und auch wenn er dieses Glück heute nicht mehr artikulieren kann, man sieht es ihm in den Fotos, die seine Familie teilt, an.

© APA/AFP/BRYAN R. SMITH Emma Heming Willis und Bruce Willis (2017)

Zu seinen Töchtern hatte er immer ein wunderbares Verhältnis: "Demi und ich haben es geschafft, unsere drei Töchter mit vielen Lebensweisheiten auszustatten", sagte er einmal. Die Älteste, Rumer (36), wusste immer schon, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern steigen würde. Sie durfte mit acht die Rolle von Demis Tochter in "Striptease" annehmen, und als 17-Jährige spielte sie sich nochmals selbst – als Tochter ihres Vaters in "Hostage – Entführt".

Kinder Die Schwestern Scout (33) und Tallulah (31) interessierten sich für anderes. Scout ist Folksängerin, die sich auch als Aktivistin betätigt, Tallulah ist Modedesignerin, Schriftstellerin und Mental Health-Aktivistin – sie schreibt offen über ihre Erfahrungen mit psychischer Gesundheit und Körperbild-Themen.

© APA/AFP/MICHAEL TRAN Die Töchter Tallulah, Rumer und Scout

Auch Emma Heming-Willis wurde zur Mental Health-Aktivistin und betreibt Lobbying für bessere Pflege und Forschung im US-Kongress. Zum 15. Hochzeitstag schrieb sie: "Ich kann eine Wahl treffen. Ich kann im Kummer versinken oder ihn zelebrieren. Ich nenne das die bemerkenswerte Neuinterpretation. Was ich weiß, ist, dass es so viel zu feiern gibt. Unsere Verbindung und unser Zusammenhalt sind wahrscheinlich stärker als je zuvor. Wir haben zwei kluge, fröhliche und gesunde Töchter (Mabel und Evelyn). Wir haben eine Familie, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung basiert. Und ich liebe und verehre den Mann, den ich geheiratet habe."

© Instagram/emmahemingwillis Nach den Waldbränden in Kalifornien zeigte sich Bruce öffentlich, um den Einsatzkräften zu danken