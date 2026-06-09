2. Hochzeitstag: H.P. Baxxter postet seltenes Pärchenfoto

An seinem zweiten Hochzeitstag hat Musiker H.P. Baxxter auf Instagram ein seltenes Pärchenbild geteilt. "Neulich in der Sansibar...", schrieb er zu dem Foto, auf dem er und Partnerin Sara in eleganter Abendkleidung zu sehen sind. Die "Sansibar" ist ein beliebter Ort für Feste am Sylter Nordseestrand. 147.000 Menschen folgen Baxxter auf Instagram.