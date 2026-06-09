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2. Hochzeitstag: H.P. Baxxter postet seltenes Pärchenfoto

Für den Musiker ist es nicht die erste Ehe. Baxxter, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, war zuvor bereits zweimal verheiratet.
09.06.2026, 09:20

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H. P. Baxxter mit erhobenen Händen steht vor einer großen „RAVE“-Leuchtschrift.

An seinem zweiten Hochzeitstag hat Musiker H.P. Baxxter auf Instagram ein seltenes Pärchenbild geteilt. "Neulich in der Sansibar...", schrieb er zu dem Foto, auf dem er und Partnerin Sara in eleganter Abendkleidung zu sehen sind. Die "Sansibar" ist ein beliebter Ort für Feste am Sylter Nordseestrand. 147.000 Menschen folgen Baxxter auf Instagram.

Einen Tag nach der standesamtlichen Trauung im Sylter Heimatmuseum geben sich die beiden am 8. Juni 2024 auf der Nordsee-Insel auch kirchlich das Ja-Wort.

Verregnete Hochzeit

Vor der St. Severin Kirche in Keitum hatten sich bei teilweise strömendem Regen zahlreiche Schaulustige versammelt, um die frisch Vermählten zu sehen und auch mit dem Handy einen Schnappschuss zu machen. Als Bräutigam und Braut nacheinander an der Kirche vorfuhren, goss es in Strömen.

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Im Anschluss an die kirchliche Trauung wollten H.P. Baxxter und seine mehr als 35 Jahre jüngere Frau dem Vernehmen nach mit Freunden und Verwandten feiern. Für den Musiker ist es nicht die erste Ehe. Der gebürtige Ostfriese aus Leer, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, war bereits zweimal verheiratet.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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