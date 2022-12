17-Millionen-Villa auf dem Markt: So stylisch wohnen Joe Jonas und Sophie Turner

F├╝r 17 Millionen US-Dollar gelangt die Miami-Villa von "Game of Thrones"-Star Sophie Turner und S├Ąnger Joe Jonas auf den Markt. Diese hatte das Ehepaar zuvor f├╝r elf Millionen Dollar erstanden. Ein baldiger Umzug soll geplant sein, hei├čt es, nachdem Turner und Jonas im November dabei gesichtet wurden, wie sie sich nach einem neuen Heim in New York umgesehen haben.

Einblicke in Joe Jonas' und Sophie Turners Haus

Das Haus, in welchem die zweifachen Eltern bisher gewohnt haben, nachdem sie von Los Angeles nach Florida gezogen waren, befindet sich in Miamis exklusivem Viertel Point Bay. Mit der Suche nach einem neuen Besitzer f├╝r das rund 975 Quadratmeter gro├če Anwesen, welches ├╝ber sechs Schlafzimmer und acht Badezimmer verf├╝gt, wurde der Luxusimmobilienmakler Carl Gambino beauftragt.

Auf seinem Instagram-Account gew├Ąhrt Gambino Einblicke in die Villa des Promipaares, die von dem Star-Architekten Frank Lloyd Wright entworfen und in den 1980er Jahren errichtet wurde. Das Haus befindet sich in der "ultra-exklusiven, bewachten Wohnanlage Bay Point" auf einem 37 Hektar gro├čen Eckgrundst├╝ck und verf├╝gt ├╝ber einen direkten Zugang zur Bucht und zum Meer.