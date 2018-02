Es war ein Lebenstraum von ihr, den sie sich nun erfüllen konnte: Margarethe Gruber besuchte am Donnerstagabend erstmals in ihrem Leben den Opernball – mit stolzen 100 Jahren. Die äußerst rüstige Schweizerin wurde sogar von Bundeskanzler Sebastian Kurz in die Kanzlerloge geladen, wo sich die beiden blendend unterhielten.

Für Gruber als auch für Kurz war es das Ball-Debüt. Beide gaben sich angetan von dem imposanten Event. Das erste Mal wurde der Opernball veranstaltet, als die in Zürich lebende Pensionistin 38 Jahre alt war.

Foto: /BKA/Dragan TATIC

Wie sich Frau Gruber so fit hält? Mit viel Schlaf und einer Tai-Chi-Stunde pro Woche. Ihr Kleid für den Ball war übrigens 40 Jahre alt und stammt von einer thailändischen Schneiderin, wie sie Moderator Alfons Haider verriet, der ihr daraufhin schmeichelte: "Gnädige Frau. Sie sind vielleicht keine Königin von Thailand, aber mit Sicherheit die Königin des Opernballs 2018."