Zwölfjähriger US-Amerikaner jüngster Schach-Großmeister der Welt

Mishra schaffte in Budapest alle drei Großmeister-Normen, eine festgelegte Turnierleistung. Die letzte gelang ihm am Mittwoch mit dem Sieg gegen den Inder Leon Luke Mendonca. Die nötige Elozahl, die die Spielstärke angibt, von 2.500 hatte Mishra bereits im Juni überboten.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der klassischen Schachturniere begrenzt. Da in Ungarn die Corona-Einschränkungen weniger streng sind als in anderen Ländern, reiste Mishra mit seinem Vater in Ungarns Hauptstadt, um dort mehrere Turniere zu spielen.