Zwei Tischtennis-Doppel spielen um EM-Medaillen

Sofia Polcanova bleibt bei der EM in München weiter in der Erfolgsspur. Die Mixed-Bronzemedaillengewinnerin (gemeinsam mit Robert Gardos) spielt am Mittwochnachmittag um den Einzug ins Semifinale, womit die nächste Medaille (im schlechtesten Fall aus Bronze) bereits fixiert wäre. Gemeinsam mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szocs fertigte die 27-Jährige die Polinnen Natalia Partyka und Natalia Bajor mit 3:0 (7, 9, 4) ab.

Ab 16.35 Uhr warten am Mittwochnachmittag im Viertelfinale die Portugiesinnen Fu Yu und Jieni Shao (Nummer 15 der Setzliste). "Wir haben auf der World Tour bewiesen, dass wir stark spielen können und wollen zumindest eine Medaille“, lautet das Motto von Sofia Polcanova.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen Daniel Habesohn und Robert Gardos. Gegen die Tschechien Pavel Sirucek und Jiri Martinko hatte das Duo allerdings einen 1:2-Satzrückstand aufzuholen, am Ende stand nach drei abgewehrten Matchbällen ein schwer erkämpftes 3:2 (8, -12, -9, 7, 14). Gegner sind am Mittwochnachmittag (ab 15.15 Uhr) die als Nummer zwei gesetzten Deutschen Dang Qiu und Benedikt Duda.