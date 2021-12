Zverev und Mihambo sind Deutschlands "Sportler des Jahres"

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sind am Sonntagabend in Baden-Baden als Deutschlands "Sportler des Jahres" ausgezeichnet worden. Bei den Mannschaften setzte sich das Bahnrad-Team der Frauen durch, in Tokio ebenfalls mit der Goldmedaille honoriert. Bei der Gala waren wegen Corona nur 250 Zuschauer erlaubt und auch anwesend.