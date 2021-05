Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna holt sich die erste Giro-Etappe

Natürlich hat das Team Ineos auch nach dem Abgang von Chris Froome noch genug Klasse, wie der Doppelsieg bei der Tour de Romandie vor einer Woche zeigte. Geraint Thomas und Richie Porte fehlen freilich in Italien, für den Sieg im Gesamtklassement ist Egan Bernal vorgesehen. 24 Jahre jung ist der Tour-de-France-Sieger von 2019, und hätte der Kolumbianer nicht so ein Kreuz mit dem Rücken, er wäre ein Fixkandidat für einen Platz auf dem Podium. „Es ist sinnlos, falsche Hoffungen zu machen“, sagt Bernal. „Ich spüre noch etwas, aber es ist zuletzt besser geworden.“

Sein Teamkollege Filippo Ganna startete standesgemäß in den 104. Giro d’Italia, mit dem Sieg im 8,6 Kilometer kurzen Einzelzeitfahren am Samstag in Turin. 8:47 Minuten brauchte der Weltmeister, zehn Sekunden weniger als der Zweitplatzierte. Für den Gesamtsieg kommt der 1,93-Meter-Hüne freilich nicht infrage – die Berge sind keine Freunde des Italieners.

Apropos Matthias Brändle: Der 31-jährige Hohenemser beendete das Zeitfahren 22 Sekunden hinter Ganna auf Platz neun. „Ich habe einen Schlussspurt auf den letzten beiden Minuten hingelegt. Ich bin wirklich zufrieden.“ 490 Watt brachte er durchschnittlich auf die Pedale. Der Oberösterreicher Felix Großschartner (Bora-hansgrohe) kam zeitgleich mit Egan Bernal (40.) auf Platz 44 (+39 Sekunden).