Es bedurfte einer olympischen Nullnummer, es bedurfte der Hartnäckigkeit des Volleyball-Präsidenten Peter Kleinmann, es bedurfte eines Schulterschlusses zwischen praktisch allen Sportverbänden, es bedurfte der Unterstützung der Bundes-Sportorganisation (BSO).

Endlich passiert etwas: Unter www.turnstunde.at kann jeder für die tägliche Sportstunde in den Schulen unterschreiben.

Klingt nach Werbetext? Sorry, ist es auch. (Betrachten Sie es als Ausnahme.)

Mit mindestens 100.000 Unterschriften will man die Politiker überzeugen. Täglich Sport – das soll auch schon im Kindergarten zum Alltag werden. Viele Sportler und Sportmediziner sind sogar der Meinung, dass es sich um vorsätzliche Körperverletzung handelt, wenn Kinder sechs Stunden am Tag still sitzen müssen.

Eine schwedische Studie belegt, dass sportliche Kinder deutlich lernfähiger sind als unsportliche.

Ohne die tägliche Sportstunde braucht man die vielen anderen Probleme – von dubiosen Verbandsstrukturen bis zur Ahnungslosigkeit – gar nicht anzugehen.