World Cup in China: Tischtennis-Ass Polcanova ausgeschieden

Sofia Polcanova ist am Montag beim Tischtennis-World-Cup der Frauen in Weihai (China) im Achtelfinale ausgeschieden. Die als Nummer 7 gesetzte Linzerin musste sich bei ihrem Comeback nach einer Anfang Mai vorgenommenen Hüftoperation der deutschen Abwehrspezialistin Han Ying nach 3:2-Satzführung mit 3:4 (-7,9,5,-9,8,-5,-6) geschlagen geben. Polcanova verpasste damit ein Duell mit der Weltranglisten-Ersten Chen Meng (China).

Polcanova, die aktuelle Nummer 1 Europas, spielt in China noch die ITTF Finals in Zhengzhou, ehe sie zur Champions League der Frauen in die Heimat reist. Die Champions League wird vom 1. bis 8. Dezember in Turnierform in Linz ausgetragen.