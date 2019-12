"Tagebuch": Ab 2020 schlägt’s 13

Hawlicek, Scholten, Ettl, Ausserwinkler, Krammer, Schäffer, Schlögl, Wittmann, Morak, Riess(-Passer), Schüssel, Schweitzer, Lopatka, Darabos, Klug, Doskozil, Kunasek, Strache, Bogner-Strauß, Müller! Das ist nicht der 20-köpfige Kader eines Unterhaus-Klubs, sondern die Liste von Österreichs sportpolitisch Oberverantwortlichen seit 1990. Anders ausgedrückt: Nicht weniger als 20 verschiedene Entscheidungsträger waren in den letzten 30 Jahren mit dem Sportressort betraut bzw. in einigen Fällen dazu überredet worden im Staate Österreich. Allein zwölf davon in diesem Jahrtausend. Bald schlägt’s somit 13. Jedoch:

Wie bei allen Koalitionsverhandlungen davor ist der Sport – bezeichnend für dessen bescheidenen Stellenwert im Land – in der politischen Öffentlichkeit kein Thema. Vielleicht, weil Statistiken, wonach bereits mehr als ein Viertel der Jugendlichen übergewichtig sei, von den bösen Medien ohnehin unnötig dramatisiert werden?