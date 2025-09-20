Österreicher, die Weltmeister beim Feiern und Raunzen

Unzählige Fans jubelten auf dem Wiener Heldenplatz sportlichen Vorbildern zu. Der in Erwartung eines Babys abgetretenen Ski-WM-Goldenen Stephanie Venier genauso wie dem Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser oder Rollstuhl-Tennis-Spieler Nico Langmann. Passend zum spätsommerlich schönen Tag des Sports sei die Würdigung auf Teamsportler ausgedehnt.

Die starken Teams

Erstmals seit 13 Jahren zählt Österreich im Tennis-Davis-Cup zu den Top 8. Erstmals seit 31 Jahren kam Österreich bis ins WM-Eishockey-Viertelfinale. Und die Fußballer befinden sich auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Die größte Überraschung aber wäre, wenn erstmals nach 25 Jahren die Forderung nach der täglichen Bewegung in Schulen mehr als nur Lippenbekenntnis bliebe. Immerhin scheint jetzt endlich Bewegung in die Endlos-Debatte zu kommen: Weil fast schon ein Drittel der Jugendlichen übergewichtig ist.

Weil Burgenlands Ex-Landeshauptmann Hans Niessl als Sport-Austria-Präsident mit SOS-Rufen lobenswert hartnäckig ist. Und weil sich die neue SP-Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick einen unbequemen Sport-Botschafter ins Boot holte, der vor keiner Behörde kuscht und warnt, dass Österreich zum Anti-Sportland verkommt. Wobei es in dessen Hauptstadt keiner bundesdeutscher Denkanstöße bedarf, damit die Raunzerei Lieblingsbeschäftigung bleibt.