Fenninger holt auch im Riesentorlauf Gold

Die 43. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Vail/ Beaver Creek könnten die bisher erfolgreichsten für Österreich werden. Anna Fenninger eroberte am Donnerstag mit ihrem Riesentorlauf-Triumph die bereits fünfte Goldmedaille für das ÖSV-Team in Colorado.

Drei Bewerbe vor Schluss kann also sogar noch das historische Ergebnis von 1962 in Chamonix, als insgesamt 15 Medaillen - sechs in Gold, vier in Silber und fünf in Bronze - erobert wurden, von Fenninger, Hirscher und Co. übertroffen werden. Schon jetzt ist die WM 2015 die fünfterfolgreichste für Österreich.