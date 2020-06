Fenninger ist die Abräumerin der WM

2010, vor ihrer Olympia-Premiere in Vancouver, hatte die damals 20-jährige Anna Fenninger einen gewaltigen Rucksack umgehängt bekommen. Medien priesen sie als "nächste Moser-Pröll", Trainer scheuchten sie von Einsatz zu Einsatz, das Riesentalent drohte an den Erwartungen zu zerbrechen. In Vancouver kam die Sicherheitshysterie dazu, hinter gewaltigen Zäunen eingesperrt fand die Olympia-Debütantin weder zur Ruhe noch zu sich. "Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt." Die besten Platzierungen? 16. Ränge in Super-G und Kombination.

Gold in der WM-Kombination 2011 folgte der enorme Druck bei der Heim-WM in Schladming 2013 (Bronze in Riesenslalom); erst die Winterspiele in Sotschi wirkten befreiend. Zwar erneut unter ähnlichen Sicherheitsmaßnahmen wie 2010 untergebracht, aber gereift und in ruhigerer Atmosphäre als bei der Heim-WM erntete Anna Fenninger Gold im Super-G und Silber im Riesenslalom.

Und nun diese WM in den USA: Zwei Mal Gold, einmal Silber – Anna Fenninger stehen außer im Slalom alle Türen offen ("Man hat ja in der Kombination gesehen, dass es so viele gibt, die das besser können als ich"), und schon jetzt ist für die Salzburgerin klar, dass "diese Weltmeisterschaft nur schwer zu toppen sein wird". Einen ungeheuren Aufwand haben sie und ihre Ausrüster Head im Vorfeld betrieben, "es war harte Arbeit", und die wurde schließlich belohnt.

Das Gold vom Donnerstag ist das Meisterstück der Adneterin, denn "wenn ich ehrlich bin, war mir der Riesentorlauf am wichtigsten. Diese Disziplin erfordert die meiste Arbeit, außerdem ist es im Riesenslalom in früheren Jahren schon einmal nicht so gut für mich gelaufen. Da musste ich mich zurückkämpfen und habe viel erlebt. Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe."

Am Donnerstagabend war sie vor allem müde, zum Feiern blieb obendrein nur wenig Zeit. "Ich spüre jeden Muskel, es zehrt extrem. Ich kann es nicht in Kilo beziffern, aber ich habe im Laufe der WM sicher an Gewicht verloren. In Stresssituationen hat man wenig Zeit, um zu essen – und oft gar keinen Appetit. Im Sommer baut man Substanz auf, die man im Winter wieder verliert. Mir tut mein Nacken, mein Kreuz und eigentlich alles weh. Das ist muskulär, weil der Körper merkt, er kann jetzt loslassen."

Anna Fenninger ist keine neue Moser-Pröll. Anna Fenninger ist Anna Fenninger.