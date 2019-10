WM in Japan, Tag 14: Frankreich holt mit Mühe den Bonuspunkt

In der Pause schien sich die Mannschaft um Louis Picamoles gesammelt zu haben, der in seinem 81. Länderspiel erstmals Kapitän war – die Fans dankten es mit dem Absingen der Marseillaise. Einem vermeintlichen Try wurde die Anerkennung nach einem Pass nach vorn verwehrt (50.), und im Geduldsspiel um den nötigen Sieg mit Bonuspunkt (=vier Tries oder mehr) leisteten sich die Bleus immer wieder Flüchtigkeitsfehler.

So kam es wie schon so oft in der französischen Rugby-Geschichte: Die Nerven flatterten. 64. Minute, abermals ein Handling-Fehler, Penalty-Kick von MacGinty, die Führung schrumpfte auf drei Punkte, 12:9.

Im Gegenzug aber gelang den Bleus endlich einmal ein Angriff, Gaël Fickou schloss per Try ab, 17:9 (66.), Camille Lopez erhöhte auf 19:9. Und nun hatten sie ihren Esprit gefunden: Nach Pass von Raka legte Baptiste Serin das 24:9 (70.) nach, da war der ersehnte Bonuspunkt, Lopez traf zum 26:9. Und in der 79. Minute schaffte Jefferson Poirot gar noch den Try zum 31:9 und sorgte für einen zu hoch ausgefallenen Sieg Frankreichs, Lopez nutzte die Conversion zum 33:9-Endstand.

Gruppe C: 1. England 10/2, 2. Frankreich 9/2, 3. Argentinien 6/2, 4. Tonga 0/2, 5. USA 0/2.

Samstag, 10.00 MESZ: England – Argentinien.