WM in Japan: Samoa müht sich zum Sieg über Russland

Eines muss man der russischen Rugby-Nationalmannschaft lassen: Sie ist bemüht. Nach der 10:30-Pleite im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Japan zeigte sich die Defensive des nunmehr zweifachen WM-Teilnehmers gegen Samoa deutlich wacher und auch besser gestaffelt. Die Bären konnten am Dienstag jedoch nicht wie zuletzt einen Überraschungscoup in der Eröffnungsphase landen, als sie per Try sogar in Führung gegangen waren (3. Minute).

Dafür ist Samoa zu abgekocht, doch ihre Routine war zunächst von Nervosität überdeckt, viele Handlingfehler stoppten ihre Offensivbemühungen, und auch das Scrum ließ viel Platz für Verbesserungen. Bis zur 16. Minute, als Alapati Leiua die russische Defensive überlief und per Try für Samoas 5:0-Führung sorgte. Aus spitzem Winkel vergab Tusi Pisi die Erhöhung zum möglichen 7:0. Danach gleich der nächste Rückschlag für die Russen, Forward Stanislaw Selskij musste raus wegen Verdacht auf eine Kopfverletzung, erst gut 20 Minuten Untersuchung später hatten Teamarzt und neutraler Mediziner bestätigt, dass er weiterspielen kann.

Doch die Bären – siehe oben – bemühten sich weiter, wenig später nutzte Juri Kuschnarew einen Penalty, um auf 3:5 zu verkürzen. Und in der 26. Minute kickte Kuschnarew Russland sogar zur 6:5-Führung. Durchaus eine Überraschung: Das WM-Debüt 2011 hatte mit nur einem Bonuspunkt beim 6:13 gegen die USA geendet. Und die Qualifikation für das Turnier in Japan war vor allem glücklichen – oder je nach Lesart dämlichen – Umständen geschuldet. Denn Rumänien und Spanien hatten nicht spielberechtigte Herrschaften eingesetzt, was ihnen den Abzug von 30 bzw. 40 Punkten beschert hatte. Profiteur: Russland.