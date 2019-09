WM in Japan: Favoritensiege für England und Italien

Vor dem spielfreien Freitag boten die beiden Donnerstag-Partien bei der Rugby-WM in Japan beste Unterhaltung und vor allem jede Menge Tries. England untermauerte mit dem 45:7 gegen die offensiv fast inexistenten Amerikaner seinen Anspruch auf den zweiten Titel nach 2003. Und die Briten zeigten, wie variantenreich zu spielen sie in der Lage sind. Mal legten sie Versuche, indem sich ihr Paket in die Endzone der USA wälzte, mal durch eine feine Einzelleistung wie beim ersten Try der Partie durch den ausgezeichneten Spielmacher George Ford, der zudem auch noch fünf Conversions zwischen die Stangen setzte.

Die Amerikaner waren in nahezu allen Belangen völlig überfordert, nicht einmal im Scrum hatten sie dem Team of the Rose etwas entgegenzusetzen. Und es kam noch schlimmer: Für ein übles High Tackle mit der Schulter gegen den Kopf von Owen Farrell sah John Quill zurecht die Rote Karte (64. Minute). Da war das Spiel für die Adler freilich schon längst gelaufen (0:43), immerhin konnten sie in der Nachspielzeit noch anschreiben zum Endstand von 7:45.

Der zweite Sieg mit Bonuspunkt bringt England Platz eins in Gruppe C vor Frankreich (4), Argentinien (1) sowie Tonga und den USA (0).