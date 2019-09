WM-Gastgeber Japan schockt Co-Favorit Irland: 19:12

Yu Tamura, per Penalty schon zum 3:5 erfolgreich, kickte den Pausenstand von 9:12 herbei, und als Kenki Fukuoka für Japan einen Try legte, da stand nicht nur das Stadion in Kumagaya Kopf: 14:12, Tamura erhöhte auf 16:12 (61.). Die Iren suchten einen Plan, kamen aber nicht durch die überaus aufmerksame Defensive der Gastgeber und wirkten zunehmend ratlos. 48 erfolgreiche Tackles setzte allein die zweite Reihe der Japaner, und kein einziges verfehlte sein Ziel; insgesamt griffen die Asiaten 171 Mal zu, der zweithöchste Wert in der laufenden WM.

Ob über die Forwards, ob über die Backs, die Iren kamen der gegnerischen Endzone kaum einmal nah, und wenn, war der Ball zack, zack, zack auch schon wieder weg. Und um ein Haar hätten sie nach einem Ballverlust sogar noch einen weiteren Try kassiert, konnten die Attacke aber kurz vor ihrer Malzone noch stoppen. Zu spät: Nach zwei Abseits war längst Vorteil angezeigt, und Tamura nutzte den letzten Penalty der Partie zum Endstand von 19:12.

Gruppe A: 1. Japan 9/2, 2. Irland 6/2, 3. Samoa 5/1, 4. Schottland 0/1, 5. Russland 0/2.