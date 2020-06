Vail Valley, goldener Boden

Die Uhr am Ortseingang von Beaver Creek, die die Stunden bis zur Eröffnungsfeier am Montag um 19 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ am Dienstag) herunterzählt, läuft ohne Unterlass – der Start der 43. alpinen Ski-Weltmeisterschaft rückt immer näher. Und damit die Menschen im Tal von Vail das auch mitbekommen, laufen permanent Werbespots für die dritte Ski-WM in diesem Teil von Colorado (1950 war Aspen Gastgeber). In der lokalen Tageszeitung Vail Daily wird darauf hingewiesen, dass so eine Ski-WM zumindest in Europa doch eine ziemlich große Sache sei, und eine große Sache ist sie auch für viele Leute im Vail Valley – immerhin wohnen Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin hier.

Schon am Montagvormittag nach Mountain Standard Time (10.30 Uhr = 18.30 Uhr MEZ) tragen die Damen das erste Abfahrtstraining auf ihrer Strecke namens Raptor aus, mit dabei ist auch die Italienerin Daniela Merighetti, die bei ihrem Sturz in Cortina d’Ampezzo vier Zähne verloren und eine Kieferverletzung erlitten hat – und sie sorgt für ein Déjà-vu: Um den Mundbereich zu schützen, wird die 33-Jährige aus Brescia mit einem Schutzbügel fahren, wie er in den 1990er-Jahren verbreitet war; allerdings mit einer weniger massiven Spezialkonstruktion. Apropos Italien: Anders als in der laufenden Weltcupsaison sind Azzurre und Azzurri bei der WM wieder in Blau unterwegs und nicht in Rot.