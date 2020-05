Zwischen Flugangst und Faszination

"Vikersund war ein Kindergeburtstag im Vergleich zu Planica", sagt Morgenstern. Es ist nicht unbedingt die Weite, die das Fliegen so gefährlich macht. "Jede Flugschanze hat ihre eigene Charakteristik", sagt Schlierenzauer. Aber ein Antreten sei auf jeder einzelnen auch eine eigene Herausforderung. Schlierenzauer: "Ob du bei 210 Meter landest oder bei 240 Metern, das ist einfach nicht zu vergleichen." Und den Vergleich von "normalem" Skispringen und Skifliegen zieht er so: "Wie Gokart-Fahren und Formel 1. Beim Fliegen wird jeder Fehler bestraft."



Deshalb kontrollieren die Athleten vor jedem Flug alles was in ihrer Macht steht doppelt und dreifach. Passt alles mit dem Material? Ist die Bindung eh nicht defekt? Dann geht es los. Binnen weniger Sekunden beschleunigen die Athleten von 0 auf 100 Stundenkilometer, fliegen rund acht Sekunden durch die Luft und landen mit rund 130 Stundenkilometern. "Da wird die Luft schon zum Wind", sagt Morgenstern. Zur Nachahmung empfiehlt er den Vergleich: "Welche Kräfte da wirken, kann man fühlen, wenn man auf der Autobahn die Hand aus dem Fenster hält."

Erleichterung Dabei wurde das Skifliegen in den letzten Jahrzehnten durch Schanzenumbauten sicherer, der Luftstand ist niedriger, die Absprunggeschwindigkeiten wurden gesenkt. Vor 40 Jahren wurden in Planica vor dem Absprung 114 km/h und während der Landung 145,8 km/h gemessen. Die Athleten standen damals unter Dauerstress, kamen in einen katabolen Zustand, der zu vermehrtem Harndrang führt. Rund um die Starthäuschen roch es streng nach Urin.



Das ist aber Geschichte. Erstens gibt es auch oben an den Schanzen WCs. Zweitens ist der Adrenalinschub auch geringer geworden. Beim Einfliegen der Schanze in Bad Mitterndorf am Donnerstag erhoben sich die Flieger mit nicht einmal 100 km/h in die Lüfte. Bei manchem der jungen Burschen, die während der Bewerbe als Vorspringer fungieren, schnellte der Puls dennoch vor dem ersten Flug auf über 180 Schläge.