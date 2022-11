Zweiter Sieg beim Deutschland-Cup: Österreich gewinnt gegen Dänemark

Zwei Siege in drei Spielen gegen die A-Nationen Slowakei, Deutschland und Dänemark war das ambitionierte Ziel von Österreichs Herren-Eishockeyteam beim Deutschland-Cup in Krefeld.

Gesagt, getan. Nach dem 2:1 n.V. gegen die Slowakei und dem 0:3 gegen Deutschland feierte Österreich am Sonntag einen hochverdienten 3:1-Sieg gegen Dänemark. Die Tore erzielten Gaffal (12.), Haudum (29.), Kasper (48.).

Der Schlüssel am Erfolg

Torschütze Lukas Haudum bilanzierte zufrieden: "Wir haben das Spiel einfacher gehalten. Hinten haben wir den Dänen nicht viel Platz gegeben. Der Schlüssel auf diesem Niveau liegt an der Einfachheit." Das Ziel sei erreicht. "Zwei Siege auf diesem Niveau ist ein hohes Ziel gewesen. Rückblickend können wir zufrieden sein."

Teamchef Roger Bader hatte einige angeschlagene Spieler schonen müssen und war glücklich mit der Leistung und dem Resultat: "Ich bin sehr sehr happy. Mit 17 Feldspielern geht es eigentlich gar nicht international. Dann haben wir im Spiel auch noch einen Spieler verloren. Wir mussten mit drei Linien zu Ende spielen. Wir waren sehr kampfstark, im Powerplay und in Unterzahl gut. Ich bin beeindruckt, das war eine sehr gute Leistung der Mannschaft." In der Rolle des Außenseiters fühlt sich Österreich wohl: "Vom Ranking her hätten wir drei Mal verlieren müssen. Wir haben Österreich sehr gut verkauft.