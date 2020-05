Zwei Assists von Vanek

Thomas Vanek hat am Dienstag in der NHL zwei Assists zum 2:1-Sieg der Buffalo Sabres bei Tampa Bay Lightning beigesteuert. Der Steirer war über eine Spielzeit von insgesamt 18:18 Minuten auf dem Eis und schoss zweimal auf das Tor von Tampa. Die New York Islanders kamen im Heimspiel gegen die Boston Bruins mit 1:4 unter die Räder. Der Kärntner Michael Grabner war für 10:52 Minuten im Einsatz und verzeichnete drei Tor-Schüsse.

Die Philadelphia Flyers haben sich im Kampf um die Play-off-Plätze einen alten Bekannten zurück ins Team geholt. Der Kanadier Simon Gagne, der seine ersten zehn NHL-Jahre bei den Flyers verbracht hatte, wechselte am Dienstag von den Los Angeles Kings nach Pennsylvania. Philadelphia gilt als einer der Mitfavoriten auf die Play-off-Plätze, liegt in der Eastern Conference mit 19 Zählern auf Platz zehn.

Minnesota Wild - Calgary Flames 2:1 n. V.

New York Islanders - Boston Bruins 1:4

New York Rangers - Winnipeg Jets 3:4

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:0

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 4:5 n.V.

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 1:2

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 6:4

Vancouver Canucks - Phoenix Coyotes 2:4

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:2 n.P.