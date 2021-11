Znojmo holt einen kanadischen Startrainer an die Bande

Der gebürtige Kanadier war für Belarus, der Slowakei und der Schweiz bei Weltmeisterschaften tätig. Zudem übernahm Hanlon 2004 die Washington Capitals interimistisch als Head Coach für einige Monate.

Letzte Station Krefeld

Zuvor war er als Assistant Coach in Washington sowie bei den Vancouver Canucks, wo der gebürtige Kanadier seine Trainerkarriere startete, aktiv. Auf Vereinsebene stand er zudem in Finnland, Ungarn, sowie für Dynamo Minsk in der KHL an der Bande. Hanlons letzte Station vor den Tschechen als Cheftrainer auf Vereinsebene waren die Krefeld Pinguine in der DEL.