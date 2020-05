Zagreb unterliegt Black Wings

Die Linzer Black Wings haben den Capitals mit einem 2:1 über Medvescak Zagreb den Sprung an die Tabellenspitze ermöglicht: Wolf (6.) und B. Lebler (13.) sorgten gegen Zagreb schon im ersten Abschnitt für die Vorentscheidung. Den Kroaten gelang nur der Anschlusstreffer durch Buck (53.). Die Linzer, bei denen Kapitän Lukas im Schlussdrittel verletzungsbedingt passen musste, bestätigten mit der Revanche für die bisherigen Niederlagen gegen Zagreb (1:5,1:3) ihre aktuell gute Form, haben sie doch in den jüngsten sechs Runden immer gepunktet.

Ganz anders die Situation beim VSV, für den es mit dem 1:4 bei Fehervar die dritte Niederlage in Folge setzte. Die Kärntner, die in den bisherigen Saisonduellen mit den Ungarn jeweils im Penaltyschießen die Oberhand behielten, durften nach Gegentoren von Vas (11.) und Orban (25.) nur im Mitteldrittel kurz Hoffnung schöpfen, als Damon in der 33. Minute der Anschlusstreffer gelang. Nicht einmal sechs Minuten später aber sorgte Metcalfe in Überzahl für das vorentscheidende 3:1 für die Gastgeber, die durch Magosi (55.) den Endstand herstellten.

Einen wichtigen Erfolg nach vier Niederlagen in Folge feierte Salzburg gegen Graz, der Abstand des Neunten auf den Siebenten wurde damit auf acht Punkte verkürzt. Die "Bullen" erwischten die Steirer kalt, zogen bereits im Startabschnitt auf 2:0 davon. Im Mitteldrittel erhöhten die Gäste gegen die klar unterlegenen Grazer sogar auf 5:0. Erst nach 37 Minuten gelang den Gastgebern der Ehrentreffer, Frischmon sorgte im Powerplay für das 1:5. Das Schlussdrittel endete torlos, womit die stolze Serie der Grazer – fünf Siege in Folge – ein jähes Ende nahm.