Platz zwei im Zagreb-Slalom: ÖSV-Star Feller ist nun die Nummer eins

Nach einer wärmeren Nacht als erhofft waren wie schon bei den Damen am vergangenen Sonntag Wasser und Salz die Mittel zum Zweck, das Ergebnis war eine absolut fordernde Piste. Doch von so etwas lässt sich Manuel Feller in der aktuellen Version nicht beeindrucken: Nach den Plätzen zwei und vier wurde der Tiroler nun abermals Zweiter, eine Zehntelsekunde fehlte auf Straßer.

Das Problem Fokus

„Es war so langsam und unruhig, ich hab’ ein Problem gehabt, mich aufs Skifahren zu fokussieren“, sagte Feller, „ich hab’ die ganze Zeit nur den Stadionsprecher gehört. Unterm Strich ist der zweite Platz unglaublich. Es war eines der schwierigsten Rennen, die ich je bestritten habe.“ Dafür gibt es nun das Rote Trikot des Führenden im Slalom-Weltcup, und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es der Fieberbrunner noch länger tragen wird – 44 Punkte Vorsprung hat er auf den ersten Verfolger Henrik Kristoffersen, der sich mit Platz zehn enttäuschte.