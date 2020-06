WM-Generalprobe mit 22 ÖSV-Boardern

In der Generalprobe für die Snowboard-WM 2013 herrscht in Stoneham und Quebec in dieser Woche Hochbetrieb. Ab Dienstag bis Sonntag stehen Entscheidungen im Snowboardcross, Parallelriesentorlauf, in der Halfpipe, im Big Air sowie im Slopestyle und damit in allen fünf Weltcup-Disziplinen auf dem Programm. Der ÖSV bietet in Kanada, wo ein Gesamtpreisgeld von knapp 190.000 Euro ausgeschüttet wird, ein Aufgebot von 22 Athleten auf. Einzig in der Halfpipe sind keine Österreicher am Start.



"Erfolgsaussichten haben wir in allen Disziplinen, in denen wir dabei sind, da wir heuer überall schon auf dem Podium gestanden sind. Nach dem bisherigen Saisonverlauf sind die Chancen bei den Parallelfahrern natürlich am größten", meinte Christian Galler, der sportliche Leiter für Snowboard im ÖSV. Der Weg zum Tagessieg wird am Mittwoch über Roland Fischnaller führen. Der Südtiroler führt im Parallelweltcup nach sieben von elf Rennen mit 4.290 Punkten vor dem österreichischen Trio Benjamin Karl (4.060), Andreas Prommegger (3.950) und Siegfried Grabner (2.840).