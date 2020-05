Nur eine Medaille holte das österreichische Nationalteam im Kunstbahn-Rodeln hat bei der Weltmeisterschaft in Whistler. Nachdem Andreas und Wolfgang Linger am Vortag im Doppelsitzer Bronze gewonnen hatten, reichte es am Samstag in der Staffel nur für Rang vier. Acht Tausendstel fehlten auf Bronze.

In der Staffel entwickelte sich hinter den souveränen Deutschen und den Kanadiern ein Dreikampf um Rang drei. Nina Reithmayer eröffnete das rot-weiß-rote Rennen mit der fünftbesten Damen-Zeit, Wolfgang Kindl holte mit der drittbesten Marke im Herren-Einsitzer auf. Die Lingers schlossen zwar mit der zweitbesten Doppelsitzer-Zeit ab, die lettische Crew war aber minimal schneller.

ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl war unzufrieden: „Die Ausbeute ist ein wenig enttäuschend, wir sind definitiv nicht zufrieden“, sagte er. „Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, das müssen wir akzeptieren.“ In der Team-Staffel hätte sich sein Team aber sehr gut verkauft.