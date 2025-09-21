Lara Wolf: Eine ÖSV-Ski-Künstlerin als große Olympia-Hoffnung

Der KURIER begleitet Lara Wolf auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und liefert regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Ski-Freestylerin.

Es war im Herbst 2024, als Lara Wolf plötzlich wieder die Leidenschaft für das Skifahren packte. Ein Jahr zuvor hatte die Freestylerin überraschend mit 23 die Karriere beendet, die Tirolerin fühlte sich ausgebrannt und leer. „Ich hatte keine Lust mehr“, erzählt Lara Wolf.