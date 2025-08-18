Warum einige ÖSV-Stars auf Luftkissen für Olympia trainieren

Wenn’s nach Matej Svancer und Lara Wolf geht, dann könnten die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina gerne schon morgen beginnen. Ein gutes halbes Jahr vor der Eröffnung sind die beiden österreichischen Freeskier bereits gerüstet und haben längst im Kopf, welche Tricks sie am 7. Februar 2026 beim Big-Air-Bewerb präsentieren werden, um sich die Goldmedaille zu holen. Lara Wolf, die amtierende Vizeweltmeisterin im Slopestyle, wird dann den Switch-Double-Bio-12 zum Besten geben, einen Sprung, den die Tirolerin als einzige Frau beherrscht. „Genau diesen Trick will und werde ich bei Olympia zeigen“, betont Wolf. Ihr Teamkollege und Gesamtweltcupsieger Matej Svancer setzt bei der Medaillenjagd auf „Never-be-done“-Tricks und den Aha-Effekt, der junge Pinzgauer wird also Sprünge auspacken, die noch kein anderer Freeskier gezeigt hat.

Warum Wolf und Svancer jetzt schon so genau sagen können, was sie bei Olympia vorhaben? Weil der Sommer die Zeit ist, in der die Helden des Winters geformt werden. Weiche Landezone All die Kunststücke, die Freeskier auf ihren Brett’ln in der Luft vollführen, entspringen nicht Ideen, die den Athleten einfallen. Vielmehr stecken hinter jedem neuen Trick penibles Tüfteln und teils monatelanges Trockentraining. Und genau dafür gibt’s den „Banger-Park“ in Scharnitz unweit von Seefeld, in den Sommermonaten die wichtigste Spielwiese für die Freeskier und andere Akrobaten wie etwa Anna Gasser. Der „Banger-Park“ ist eine Schanzen-Anlage, bei der die Sportler in riesigen Luftkissen weich landen. Im Zeitalter vor den Riesen-Airbags mussten die Sportler ihre Tricks noch ausschließlich auf Schnee einstudieren – eine oft harte und schmerzhafte Erfahrung. Der „Banger-Park“ in Scharnitz erleichtert den Freeskiern das Training enorm. Anna Gasser hatte in den letzten Jahren hier sogar eine Wohnung gemietet, um möglichst viel Zeit auf der Luftkissen-Schanze zu verbringen und ihre Sprünge zu perfektionieren. „Im Sommer sind wir total oft da“, sagt ÖSV-Freestyle-Coach Martin Premstaller. „Ich komme locker auf 400 Sprünge“, erklärt Matej Svancer.