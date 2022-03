Winterschluss für ÖSV: Wie Österreich die Schweiz entthronen will

Shiffrin vs. Vlhova

Das Duell um die große Kristallkugel bei den Frauen verspricht die größte Spannung. Mikaela Shiffrin nimmt 56 Punkte Vorsprung auf Petra Vlhova mit in das Weltcupfinale, das zu einem Vierkampf wird: Denn sowohl die Amerikanerin als auch die slowakische Titelverteidigerin werden in allen vier Disziplinen an den Start gehen. Im Speedbereich sollte die dreifache Gesamtweltcupsiegerin Shiffrin einen Vorsprung herausfahren, denn in Slalom und Riesentorlauf präsentierte sich Vlhova zuletzt stärker.