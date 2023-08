Wiener Skisprung-Landesmeisterschaft bei 32 Grad Celsius

Ja, auch in Wien gibt es Skispringer. Zwar gibt es in der Bundeshauptstadt "nur" einen einzigen Skisprungklub. Aber dessen Output kann sich sehen lassen. Und dass die Wiener Skispringerinnen und Skispringer f√ľr ihren Sport einen gro√üen Enthusiasmus zeigen, haben sie am verl√§ngerten Wochenende bewiesen.

Denn bei 32 Grad haben die Wiener ihre erste Skisprung-Landesmeisterschaft ("WienAIR") √ľber die B√ľhne gebracht. Allerdings in der Steiermark - mangels Schanze in der Hauptstadt.