Wie sich Österreichs Eishockey 2018 Respekt verschafft hat

- Die Liga-Blamagen:Finanzielle Sicherheiten scheinen in einer Liga, die von einer Bank gesponsert wird, keine große Rolle zu spielen. Zagreb ging trotz der Warnungen von Experten in der laufenden Saison das Geld aus. Der Mannschaft liefen die Spieler davon, der Rest ist Punktelieferant und verfälscht die Meisterschaft. Nach Jesenice (2012) und Laibach (2015) ist Zagreb schon das dritte Team, das sich nur mit Mühe in den ewigen EBEL-Sommer retten kann.

- Die Hoffnungen: Julian Payer ist erst 18 Jahre, aber nicht nur durch seine 1,93 Meter ein Großer. Der Verteidiger des HC Davos schoss im Spengler Cup gegen Nürnberg das Siegestor zum 3:2 und ist auch im Nationalteam ein Hoffnungsträger. Mit seinen Leistungen wird er wohl bald auch zum Thema bei NHL-Teams. Eines ist jedoch sicher: In der Erste Bank Liga, in der bis zu 15 Legionäre pro Team spielen dürfen, hätte Payer nie die Spielpraxis bekommen, um mit 18 schon so gut zu sein. Sollte er fit bleiben, wird Payer im Mai bei der WM in Bratislava spielen. Dort wird Italien der Hauptgegner im Kampf um den Klassenerhalt sein.