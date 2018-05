Wie ein Bild Österreich für das Entscheidungsspiel motivierte

„If you cannot do great things, do small things in a great way“ (Wenn du nicht großartige Dinge vollbringen kannst, dann mache kleine Dinge großartig) steht auf einem Blumenkisterl im Kopenhagener Stadtteil Østerport. Teamchef Roger Bader sah den Spruch auf dem Bild meines Instagram-Postings und nutzte ihn zur Mannschaftsmotivation vor dem Entscheidungsspiel gegen Weißrussland.