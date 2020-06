Wichtiger Sieg für Vanek und Minnesota

Thomas Vanek feierte mit Minnesota Wild einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Play-off-Platz in der NHL. Der Steirer blieb beim 3:2 bei den Winnipeg Jets aber ebenso ohne Scorerpunkt wie Michael Raffl beim 2:4 seiner Philadelphia Flyers bei den Arizona Coyotes. Die New York Islanders gewannen indes ohne den weiterhin verletzten Michael Grabner.

Minnesota war bei den Winnipeg Jets nach 20:20 Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand geraten, kam aber durch drei Tore innerhalb von 16 Minuten zurück und rettete den Auswärtssieg über ein torloses Schlussdrittel. Die Aufholjagd der Flyers beim Stand von 0:3 wurde unterdessen nicht belohnt, zwei Tore von R. J. Umberger im Schlussdrittel waren zu wenig. Der verletzungsbedingt pausierende Grabner musste mit seinen Islanders trotz einer komfortablen 3:0-Führung noch zittern: Die Washington Capitals retteten dank einer Offensive im Schlussdrittel mit drei Toren (45., 47 und 58. Minute) zumindest einen Punkt, ehe Johnny Boychuck in der Verlängerung doch noch für den 4:3-Sieg der Islanders sorgte.

Das erste Trainer-Duo in der modernen NHL-Ära hat am Montag seinen ersten Sieg verbuchen können. Die New Jersey Devils, bei denen Adam Oates und Scott Stevens als gleichberechtigte Coaches von der Bande agieren, gewannen am Montag vor Heimpublikum gegen die Pittsburgh Penguins 3:1. Damit beendeten Altstar Jaromir Jagr und Co. ihre drei Spiele andauernde Niederlagen-Serie.